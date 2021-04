Maiori, costiera amalfitana. Sono trascorsi oramai 4 mesi da quando le violente mareggiate invernali hanno seriamente danneggiato il porto della città ma, al momento, non sono ancora cominciati i lavori di ripristino e messa in sicurezza. Intanto l’estate si avvicina e tutto questo non rappresenta di certo un buon biglietto da visita per i turisti che, si auspica, possano tornare a raggiungere la costiera amalfitana.