Maiori, Costiera Amalfitana.

Lavori in via Nuova Chiunzi ancora non terminati. La strada è stata lasciata abbandonata a se stessa come ci riporta la corrispondente di Positano News Valeria Civale. I lavori lungo la SP2, ora giunti lungo l’ultimo tratto di via Nuova Chiunzi, a Maiori, dopo essere passati per Tramonti, Corbara e Sant’Egidio di Montalbino.

A partire dallo scorso giugno, infatti, sono tanti i lavori che hanno interessato questi quattro comuni: pulizia delle cunette, rifacimento dei muretti e dei guardrail di protezione e rifacimento del manto stradale e della sua segnaletica.

Questa mattina tutto fermo, ma solo buche e strada dissestata in attesa dell’asfalto rappresenta un pericolo per la circolazione.

Foto e video di Valeria Civale