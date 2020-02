Maiori. Carri di Carnevale 2020 in esclusiva: il tema del carro che abbiamo visto in anteprima è la musica, con le figure che hanno reso grande quest’arte come Michael Jackson, John Lennon e Jovanotti. Si arriva anche al tema cinema con la leggenda Charlie Chaplin.

La prima uscita dei carri è prevista per domenica 22 febbraio, ma già li vedremo allineati sabato 21, giorni per i quali si prevede un afflusso di pubblico superiore agli anni precedenti

Foto e Video: Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews