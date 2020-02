Che succede quando il maestro macellaio diventa ristoratore? Succede che ci si diverte di più dialogando su provenienza e diversificazione. Assaggia questo pezzetto dice Salvatore, lo hai trovato un po dolce?! E’ la manzetta prussiana, bovino del nord della Polonia svezzata con barbabietola da zucchero, per favorire la crosticina alla cottura. E ora andiamo sulla carne rossa scozzese, dolce anch’essa, perchè si nutre di mais. E giù un sorso di lambrusco! Fermiamoci qui, ora, ma al prossimo incontro ti porterò in Finlandia, col gusto ovviamente, per farti conoscere la bontà della vacca finlandese!