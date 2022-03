Nell’ambito dell’infinito ciclo di conferenze, ormai da anni, indette dall’istituto di Cultura Tasso, presieduto da Luciano Russo, oggi 11 marzo, presso il Museo San Francesco a Sorrento, si è svolto incontro con Luigi Vecchio dedicato a Velia. Positanonews come di consueto supporta l’Istituto trasmettendo le conferenze in diretta video e riportandole poi sul canale youtube , per chi volesse rivedere i video