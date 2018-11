POSITANONEWS E POSITANONEWSTV trasmette in diretta l’accensione.

Oggi venerdi 9 novembre accensione delle LUCI D’ARTISTA di SALERNO 2018-19. Al momento le luminarie sono sistemate e complete solo nella villa Comunale adiacente al Teatro Verdi, il giardino incantato è stato trasformato in un gigantesco aquario con tanti delfini, pesci e coralli e tunnel subacquei. Ma la gente rimane a bocca aperta e incantata, nella piazza ex mercato del pesce ove è stato montato in 40 giorni il TEMPIO DI NETTUNO e NETTUNO stesso su carro trainato da Nereidi. le immagini e i video descrivono meglio di ogni parola.

Dopo 13 anni, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, diserta l’inaugurazione della nuova edizione di Luci d’artista impossibilitato a partecipare perché impegnato ai funerali del carabiniere morto a Caserta mentre inseguiva un ladro. In villa comunale, insieme a una pletora di consiglieri comunali, assessori e al consigliere regionale Franco Picarone, c’è solo il sindaco Napoli affiancato dai rappresentanti della Blanchère. «Le luminarie vanno guardate accese», spiega il sindaco di Salerno, come a voler rispondere alle polemiche di questi giorni, innescate dalla «bruttezza» delle luminarie francesi. «Sarà una grande edizione – dice Napoli – arriverà tanta gente a visitare la nostra città. Facciamoci trovare pronti».