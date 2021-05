Prima uscita di gran parte degli allievi musicisti del Liceo Grandi alla manifestazione presso l’hotel Alpha di Sant’Agnello. Avrebbero dovuto svolgere un ruolo di supporters ai vari eventi pianificati , tra cui conferenza con il Sindaco Piergiorgio Sagristani , Scene da un Matrimonio, del wedding planners, e invece si sono rivelati protagonisti di una intensa giornata. La Preside Daniela Denaro entusiasta e commossa prende nota della prima uscita per concerto dal febbraio 2020 e della sua accoglienza.

Un bilancio della giornata offerto dal docente direttore d’orchestra Domenico Gustafierro.

La manifestazione di ieri è parsa, agli occhi di tutti, un grande momento di ripartenza. Per noi studenti del musicale, probabilmente, ancora di più. Passare dal vederci ogni settimana e suonare tutti insieme, al dover restare a casa tentando in tutti i modi di avvicinarsi il più possibile a dei suoni all’unisono tramite la DAD, non è stato semplice. Il modo in cui il tutto è stato organizzato, ci ha dato speranza nel credere che, pur rispettando tutte le norme, possiamo ritornare a suonare tutti insieme. Rivedersi, guardarsi negli occhi, accorgersi dei sorrisi degli altri anche se coperti dalla mascherina è stato come fare un salto nel passato, che poi passato non è, ma piuttosto un accorgersi che qualcosa è sicuramente cambiato ma che un modo per riproporre, seppur in maniera diversa, la nostra musica a chiunque abbia piacere di ascoltarci, sicuramente lo possiamo trovare. Ringrazio l’Hotel Alpha per averci ospitato. Ringrazio i docenti Domenico Guastafierro, Rosario Vitiello, Ianniciello Carmine, Avitabile Alfonso, Pepe Dina, Ercolano Maria, Szabo Dora per averci accompagnato e per averci sempre supportato. Ed infine ringrazio i miei compagni di viaggio Montefusco Laura Meglio Alessio, Guerriero Domenica Marianna, Pepe Leonora, Iaccarino Riccardo Maria, Scognamiglio Vittoria, De Martino Eduardo, Galano Mariapia, Di Gregorio Alessia, Vitiello Mirko, Desiderio Claudia, Mancuso Camilla, Paone Debora, Savarese Amelia, Rossi Sabrina, De Mita Diana Tania, Reale Ferdinando, Cafiero Annapaola, Cinque Damiana, Mase Roberto, Maldacena Samuel, Esposito Pasquale, Fusco Alberto, De Angelis Gennaro, Di Gennaro Michele.