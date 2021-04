Articolo aggiornato dalla lunga diretta video, trasmessa da Villa Fiorentino sui canali social di Positanonews, ove il Direttore Avv Gaetano Milano ha rilasciato cortese intervista in anteprima esclusiva di presentazione e l’artista prof Letizia Caiazza ci ha guidato in visita nelle varie sale dedicate all’esposizione.

Da oggi sabato 17 aprile fino al 16 maggio 2021 apre la mostra “DIGITO, ERGO SUM”– evento d’arte a cura di NUCCIO MULA

La grande mostra antologica di Cyberdipinti dal 2010 al 2020 di LETIZIA CAIAZZO, rinomata esponente internazionale della “DIGITAL #ART” .

Tale importante evento è patrocinato dall’autorevole “FONDAZIONE SORRENTO”, che ha generosamente patrocinato anche la pubblicazione del volume a cura e con testo introduttivo del prof. NUCCIO MULA, critico internazionale d’arte.

La mostra è stata allestita nonostante non è ancora possibile l’accesso fisico al pubblico, per le disposizioni governative a causa dell’emergenza Covid, per un segnale di esistenza e di stimolo a tutti, perchè l’#arte e la #cultura possano essere sempre d’incoraggiamento e di stimolo nel superare momenti di crisi.

Intanto e, nella speranza di un’apertura per una visita reale, la mostra sarà fruibile sui canali #digitali (#social e #web) della #fondazione con una realtà aumentata.