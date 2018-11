Positano, Costiera amalfitana . Ancora un riconoscimento a Mauro Contino e per l’eccellenza alberghiera della perla della Costiera amalfitana a Napoli, presso il Grand Hotel Oriente, dell’UICH “Les Clefs d’Or”(Unione Internazionale dei Concierge d’Hotel). Al termine dell’incontro è stato assegnato il premio Carlesi, aperto a tutti i soci effettivi under 35, che ha visto vincitore Mauro Contino dell’Hotel Sirenuse di Positano. Contino sarà patrocinato dalla UICH a partecipare al “Les Clefs d’Or Award” che si terrà durante il 66° Congresso Internazionale de “Les Clefs d’Or” che avrà luogo a Cannes in Francia dal 22 al 27 Marzo 2019.