Questo fine settimana spazia tra cultura ad alto livello, arte e devozione con fede a Sant’Antonio. Si parte con Fabrizio Maronta, al Conca Park, a cura dell’Istituto Cultura Tasso. A Positano spettacoli in giro per strade e frazioni. Escursioni e passeggiate sabato e domenica con Peppe langella al provolone del Monaco e Nino Aversa alla valle delle Ferriere . Da non perdere la notte delle lucciole nel giardino di Raffaele Attardi. Nel giardino della Chiesa di Lourdes a Marano si presenta il libro di Lucio Scibilia e Giuseppe Maresca. Domenica si festeggia Sant’Antonio ai Cappuccini di Sant’Agnello a Sorrento a Seiano e Massa Lubrense . La mostra a Villa Fiorentino IL MARE CHIAMA CHI AMA IL MARE è da non perdere.

Venerdì 11 giugno:

-Istituto Cultura Tasso. Fabrizio Maronta –ricovery plan –conca park ore 18

-Positano Racconta Tra terra e mare Spettacolo itinerante tra luci, tessuti e suoni con attori in costume e musici ispirati dagli antichi racconti della Costiera Amalfitana. Frazione Montepertuso.

-Nella Villa Comunale di Sorrento spettacolo teatrale della vesuvioteatro

Vista su Napoli si replica anche 11/12/13 giugno alle ore 19.15

si replica anche alle ore 19.15 VISTA SU NAPOLI

Paolo Cresta

Grotta azzurra

di Silvio Perrella

Grotta azzurra di Giusy Freccia

A tu per tu

di Viola Ardone

A tu per tu di Fabiana Russo

Fine primo tempo

di Alessio Forgione

Fine primo tempo di Fiorenza Calogero

La dama di condoglianza

di Benedetta Palmieri

La dama di condoglianza di Marco Palmieri

Il coma del cigno

di Fabio Pisano

Sabato 12 giugno ’21

Con Peppe Langella, escursione di Sabato 12 Giugno “Al Tramonto nel Regno del Provolone del Monaco con degustazione

Sabato 12 giugno, nel giardino della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, Sorrento, presenteremo i libri di:

Lucio Scibilia, Storie di Fede e Fortuna

Gaetano Maresca Paola e altre storie

Domenica 13 giugno

Nella Villa Comunale di Sorrento spettacolo teatrale della vesuvioteatro

Festa di Sant’Antonio di Padova