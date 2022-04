Dall’Agenda del nostro Vescovo , Monsignor Francesco Alfano, apprendiamo che oggi 21 aprile 2022, nella Cattedrale di Castellammare, si terra un incontro con le Guardie Svizzere. Incuriositi , ci siamo accreditati all’evento, e con grande sorpresa , registriamo la presenza di tutte le massime autorità civili e militari della cittadina , con dispiegamento in alta uniforme delle associazioni del territorio. In Chiesa poi, un orchestra giovanile a suonare l’inno delle Guardie Papali, varie classi in rappresentanza degli istituti scolastici. Insomma una grande festa.

La storia è questa, ha raccontarcela in una cortese intervista, l’ex direttore della Azienda Autonoma del Turismo di Stabia, Osvaldo Conte. Nel 2016 arriva a Castellammare un pulmann carico di Guardie Svizzere in viaggio di piacere. La città si prodiga per offrire il meglio , a fare da cicerone proprio il Direttore dell’Azienda. Questo contatto sviluppa una serie di incontri anche a Roma da parte delle scolaresche stabiane, tale e tanto da far maturare una storia. La storia delle Guardie Svizzere raccontata dai ragazzi per i ragazzi , fatta a fumetti.

Nell’intervista , al Caporale e all’Alabardiere delle Guardie , presenti oggi a Castellammare, ci dicono di essere soddisfatti e che la storia è ben fatta e raccontata. Il volumetto viene distribuito ai presenti e le prime 100 copie sono numerate e firmate.