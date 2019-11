Le Chiavi D’Oro F.A.I.P.A. Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo e Front Office

” i Professionisti dell’Accoglienza e dell’Ospitalità Italiana “

Con piacere sono a porgerti il benvenuto nel sito della F.A.I.P.A. “Le Chiavi d’Oro”. I Soci che aderiscono alla Federazione sono “Professionisti dell’Accoglienza” e svolgono mansioni di Portiere d’Albergo o addetti al Front Office e condividono senza distinzioni una idea della professione moderna e adeguata alle nuove esigenze lavorative. Ma non è solo la professione che ci unisce, crediamo e condividiamo un’idea molto sentita: l’Associazionismo. La nostra convinzione è che solo una Federazione permette di divulgare la nostra presenza sul territorio, di essere propositivi, di organizzare e presentare progetti, condividere conoscenze e esperienze il tutto finalizzato a rappresentare al meglio la nostra professione. Associazionismo vuole dire amicizia, solidarietà, rispetto valori importanti in cui crediamo fermamente e mettiamo in pratica. Le parole hanno la loro importanza ma il conoscerci direttamente ti permetterà di approfondire la nostra vita associativa e noi siamo disponibili ad incontrarti.

Mauro Di Maio

Presidente Nazionale