Festa dell’archeologia a Piano di Sorrento con l’apertura della mostra SURRENTUM VACANZE DA IMPERATORE, maraviglia e stupore sul volto di tutti i tanti presenti. Noi inviati di Positanonews non ci siamo limitati a registrare tanta bellezza, siamo andati oltre, abituati a sognare, ne abbiamo accarezzato uno. Ad accogliere la Soprintendente Anna Imponente, responsabile generale di tutti i musei della Campania, oltre che ringraziarla del bel regalo della mostra con l’Atleta di Koblanos, nell’intervista cortesemente concessaci, gli abbiamo chiesto: …quante firme dovremo raccogliere per far si che l’Atleta rimanesse qui a Piano?… E lei, elegante e sorniona ha risposto che: …….bisogna abituarsi a collaborare con le altre istituzioni. Per il momento accontentiamoci……

Lo stesso sogno desiderio lo abbiamo espresso al sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, il quale , quasi colto in flagrante, si è riconosciuto in pieno, arrivando a dire che impegnerà l’amministrazione politica della città di Piano, per perorare la causa, per far si che la statua resti nel territorio ove è stata trovata. Conoscitori di museografia e museologia, sappiamo per certo che, un reperto una volta musealizzato è difficilissimo che cambi residenza, però con le nuove visioni politiche, potrebbe succedere. Lanciamo quindi un sondaggio, una petizione per azionare tutti i possibili meccanismi per riportare l’Atleta in penisola Sorrentina. L’assessore Carmela Cilento ha sottolineato, invece il valore didattico del nostro Museo, il presidente del consiglio Mario Russo ha identificato l’evento come parte della storia marinara del nostro paese.