Dagli inviati della redazione cultura di Positanonews di Napoli, foto interviste e video.

Convegno di studi sul giardino storico “L’architettura del giardino in Europa.Evoluzione storica e nuove prospettive possibili” Napoli, 17-18 ottobre 2019

“Esistono dei monumenti che si trasmettono solo a condizione di essere interpretati, in quanto la loro struttura include elementi aleatori, interattivi, che richiedono non una conoscenza passiva, ma una riesecuzione”.

Rifacendosi a queste parole di Eugenio Battisti, tratte dal suo celebre saggio Reinventando per il futuro i giardini del passato, il convegno intenderà analizzare filologicamente lo sviluppo dell’arte dei giardini in Europa, in primo luogo da uno specifico punto di vista storico-architettonico, ma favorendo al contempo anche un approccio interdisciplinare al tema, attraverso metodologie di indagine che vanno dalla ricerca d’archivio all’approfondimento dell’aspetto più squisitamente botanico. Ulteriore e precipuo intento del convegno sarà poi quello di rintracciare nuovi ambiti, sia progettuali che ideologici, cui un simile studio sul giardino storico può condurre.

Giovedì 17 ottobre 2019 ore 11,00 Sala Villani, via Suor Orsola 10

Saluti Lucio d’Alessandro Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Emma Giammattei Direttore Dipartimento di Scienze Umanistiche Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Fabio Mangone Coordinatore Dottorato DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduce e modera

Fabio Mangone

Università degli Studi di Napoli Federico II

Per una ripresa degli studi sui giardini storici

Renata Picone

Università degli Studi di Napoli Federico II

Restauro del giardino storico. Nodi critici e tecnico-operativi per la conservazione di una architettura in mutamento

Stefano Piazza

Università degli Studi di Palermo

Nuove prospettive di ricerca sulle ville del Seicento e del Settecento in Sicilia

Ore 14,30

Modera

Emma Buondonno

Università degli Studi di Napoli Federico II

Oronzo Brunetti

Università degli Studi di Parma

Villa Salviati nel Settecento. Metamorfosi degli spazi aperti

Paola Barbera

Università degli Studi di Catania

I giardini dell’eclettismo in Sicilia

Andrea Pane

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dal Parco della Rimembranza al Virgiliano: storia, declino e restauro di un parco pubblico a Napoli

Francesco Zecchino

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

“à l’usaige et mode d’Ytallie”: l’arte dei giardini in Francia tra XV e XVI secolo

Maria Luisa Margiotta

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

I parchi e giardini storici in Campania tra conoscenza e restauro

Massimo Visone

Università degli Studi di Napoli Federico II

Fontane, corsi e architettura dei giardini pubblici. Presenze e memorie di una cultura napoletana

Venerdì 18 ottobre 2019

ore 9,30

Biblioteca Pagliara, via Suor Orsola 10

Introduce e modera

Paola Villani

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Carlo Tosco

Politecnico di Torino

Giardini platonici: una lettura del Fedro

Paolo Cornaglia

Politecnico di Torino

L’Europa dei giardini a fine ‘700: i viaggi dei “Conti del Nord” e del principe di Ligne

Luigi Gallo

Università degli Studi della Basilicata

I giardini di Pompei in epoca moderna: ripristino, restauro e progettazione

Ornella Selvafolta

Politecnico di Milano

Villa Melzi d’Eril a Bellagio: giardino e paesaggio sul lago di Como nella prima metà del secolo XIX

Augusto Roca De Amicis, Laura Ilie

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Concezioni e trasformazioni nei giardini storici di Bucarest

Ore 14,30

Sala degli Angeli, via Suor Orsola 10

Modera

Andrea Maglio

Università degli Studi di Napoli Federico II

Anna Giannetti

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Place-makers, costruttori di paesaggi, tra Napoli e Wörlitz

Massimiliano Savorra

Università degli Studi di Pavia

“L’art de composer et de distribuer les jardins pour l’agrément de la promenade et pour le plaisir des yeux”: disegnare i giardini all’École des Beaux-Arts di Parigi

Paolo Giardiello, Viviana Saitto

Università degli Studi di Napoli Federico II

Giardini ideali. Natura artificiale e architettura naturale negli interni mediterranei di Gio Ponti

Ore 16,30

Sala degli Angeli, via Suor Orsola 10

Presentazione del volume Paesaggi. Una storia contemporanea

A cura di Emma Giammattei con nota tecnica di Alessio D’Auria Edizioni Istituto Enciclopedia Italiana

Ne discutono con gli autori

Fabio Mangone

Cettina Lenza

Luigi Gallo

Comitato scientifico

Lucio d’Alessandro

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Emma Buondonno

Università degli Studi di Napoli Federico II

Vincenzo Cazzato

Università del Salento

Paola Cennamo

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Giovanni Coppola

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Emma Giammattei

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Anna Giannetti

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Pierluigi Leone de Castris

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Fabio Mangone

Università degli Studi di Napoli Federico II

Carla Pepe

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Renata Picone

Università degli Studi di Napoli Federico II

Pasquale Rossi

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Paola Villani

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Francesco Zecchino

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Coordinatore)