Voluto dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di Massa Lubrense, il laboratorio di Capodanno è uno straordinario invito a partecipare alla costruzione di strumenti come il putipù, lo scetavaiasse e il triccaballac, ma anche a suonarlo con l’aiuto di Lucia Sessa e Antonino Coppola. Cinque incontri tutti il sabato pomeriggio nella sala delle Sirene, per creare una orchestrina che parteciperà quale colonna sonora di incontri folkloristici , per la canzone di Capodanno, nelle varie tante frazioni di Massa. I responsabili hanno rilasciato cortese intervista agli inviati di Positanonews Tv , raccontando che non è la prima edizione, che la partecipazione è oltre ogni aspettativa, non si pensava che i ragazzi lasciassero computer, televisione e divano per imparare a costruire gli strumenti dei nonni. Antonino Coppola, maestro costruttore, insegna come utilizzare e riciclare barattoli, coperchi e fondi di scatole di pelati, cannucce e spugnette, lavorare gli stecchi di legno e divertirsi senza preoccuparsi