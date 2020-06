Salerno: la Polizia trae in arresto il sindaco di Praiano. A conclusione dell’attività d’indagine, coordinata dalla Questura della Repubblica di Salerno, nel pomeriggio odierno, ufficiali e agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di Giovanni DI MARTINO, Sindaco del Comune di Praiano in Costiera amalfitana e Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, perché ritenuto responsabile del reato di concussione Questa notizia è stata affrontanta nel nostro TG sPECIALE

