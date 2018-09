Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video foto e interviste all’Abbate Petrelluzzi e alla presidente Inner Whell Dina Scirocco

CONCERTO PER PIANOFORTE PRESSO L’ABBAZIA BENEDETTINA SS. TRINITA’ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA) MUSICISTA GIAPPONESE RINA TAKAHASHI ORE 20,00 INGRESSO LIBERO

Rina Takahashi , Alchimista del Suono, come amano definirla , nota artista del Sol Levante che ha rivoluzionato il concetto dell’esecuzione , si esibirà in un concerto di musica Classica nell’Abbazia di Cava de’ Tirreni il 04 settembre alle ore 20:00. Rina si è laureata all’Università di Berlino 2 anni fa e negli ultimi anni ha tenuto due concerti suonando sul pianoforte dell’Imperatrice Michiko e tre concerti nel programma stagionale Suntory Hall, una delle sale più prestigiose del momdo , riuscendo così giovanissima a raggiungere la cima più alta che si possa immaginare per i musicisti giapponesi. Il concerto sarà intitolato ” YUME ” ( Sogno ) programma : Chopin Notturno Op 9 – 1 Schumann Traumerei Op. 15-7 Rachmaninov Morceaux de Fantasie Op. 3-1 Elegie Debussy Reverie – Sogno Debussy L’Isle joyeuse Debussy Prélude L’ Isle joyeuse Debussy Prèlude I No 10 ” La cathédrale engloutic” Liszt Liebestraum No 3 O lieb so lang du lieben kannst Beethoven onate Nr 8 ” Pathetique”c-moll Op.13