Sabato 12 settembre , presso la Chiesa di marina della Lobra, alle ore 19.00, presentazione a cura dell’Archeoclub, del libro di Franco Gargiulo La Leggenda del Vervece. Sarà anche dato un riconoscimento al pescatore centenario Gaetano De Gregorio.

“La Leggenda del Vervece”, romanzo di Franco Gargiulo ambientato nella penisola sorrentina del primo ‘900. Una storia sospesa fra fede e magia, incastonata nella bellezza dei luoghi in cui si svolge.Pubblicato a cura dell’Archeoclub di Massa Lubrense. Ma L’autore stesso , nell’intervista esclusiva rilasciata in anteprima all’inviato di Positanonews in video, racconta la trama sofferta e appassionata.