Importante volume dedicato alla Gerusalemme Liberata e le incisoni, sarà presentato alla Bibliomediateca Ethos e Nomos di Napoli, il 30 novembre, dal Prof Alfonso Paolella. In esso sono raccolte ben 37 edizioni diverse della Gerusalemme, tutte con illustrazioni, di cui 31 in collezione privata Cuomo, altre al Museo Correale e altre ancora in Inghilterra e in America.

Sempre, per far ben comprendere, ai ragazzi delle scuole in visita al museo Correale, racconto che il successo della Gerusalemme è paragonabile ai giorni nostri a quello di Harry Potter, ove pochi mesi dopo la pubblicazione esce il film e tutta la serie di gadget, per l’intera sagra di questo personaggio fantastico.

Le incisioni della Gerusalemme e il loro successo , non sono latro che la conferma di un prodotto di successo e qualità. Le incisioni, saranno poi riprese negli affreschi dei soffitti delle case dei Veneziani e dei carraresi, in pittura poi , addirittura fino a fine settecento avranno grande fortuna. Questo è legato alla paura per il saraceno , alla paura per l’infedele,alla paura per il diverso, per esorcizzare quindi le scene della gerusalemme le ritroviamo dai soffitti ai cofanetti in avorio e china ai grandi quadri.

Ma questo lo spiega bene nell’intervista video il Prof Paolella, nella cortese intervista concessa agli inviati di Positanonews Lucio Esposito e Sara Ciocio.