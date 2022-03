“La Chiesa Madre di Positano” di don Raffì, la presentazione al Comune questa mattina . Don Raffaele Celentano parroco di Montepertuso a Positano in Costiera amalfitana, non solo è un parroco molto stimato, ma un uomo di cultura evoluto, è stato il primo a usare internet fra i parroci locali della Costa d’ Amalfi, e porta avanti un giornalino locale , il “Pertuso”. “Raffì”, come lo chiamiamo tutti affettuosamente, è anche un grande studioso e bravo scrittore di storia, fra i suoi libri “La Chiesa di S. Maria di Positano” presentato questa mattina è di particolare pregio, valore ed interesse

L’Amministrazione Comunale é orgogliosa di poter ospitare Don Raffì per presentare il suo libro “La Chiesa di S. Maria di Positano”, un volume scritto anni fa che però, con il susseguirsi di varie vicissitudini, non ha mai trovato occasione di una vera e propria presentazione pubblica.

“Ho chiesto a Don Raffì la possibilità di organizzare la presentazione di questo volume perché ritengo sia un prezioso lavoro che racchiude storia, notizie ed aneddoti della Chiesa Madre, che da sempre rappresenta il cuore della nostra comunità” – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida – .

Tanti gli aspetti e le peculiarità custodite all’interno del libro al quale Don Raffì ha dedicato un minuzioso lavoro di ricerca, aggiungendo passione e dedizione, elementi caratteristici del suo operato.

L’incontro si è tenuto oggi Giovedì 31 Marzo alle ore 10:30 presso la Sala A. Milano del Comune di Positano seguito in diretta da Positanonews