I CANTIERI MARESCA di Marina di Cassano, rappresentano la marineria sorrentina al 46° NAUTICSUD. Il collaudatissimo SPARVIERO, nelle sue varie versioni riscontra il successo internazionale atteso. Esso come imbarcazione è atta e valida per la famiglia, per il noleggio, per chi vuole sicurezza e relax. Mentre il mondo navale delle imbarcazioni da diporto segue la scia “Miami” con poppa larga e schiacciata, quasi ad imitare una piccola spiaggetta privata, con tanta tanta potenza nei motori fuoribordo, il gozzo sorrentino si attesta sulle ottime posizioni raggiunte , di ottima tenuta del mare in qualsiasi condizioni meteo, spazio adeguabili ed adattabili a varie esigenze, come posti letto, o velocità con ampia scelta motoristica, o addirittura pesca sportiva di alto mare.