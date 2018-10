Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews in occasione dell’apertura.

Riportiamo la lettera del presidente Vincenzo Esposito, indirizzata ai coordinatori di sezione, al direttivo e ai soci.

L’Unitre, Associazione di volontariato e promozione sociale, senza fini di lucro e gestita da volontari a titolo gratuito, svolge servizi sociali importanti nei sei comuni della Penisola Sorrentina, quali:

Assistenza agli anziani con iniziative di tempo libero, d’informazione e d’intrattenimento;

Educazione degli Adulti con corsi di lezione, conferenze, incontri culturali;

Formazione con insegnamenti di arte e mestieri, informatica, diaristica, recitazione, ecc.;

Sostegno psicologico alla persona col metodo della dinamica di gruppo;

Iniziative per incrementare la cittadinanza attiva e la partecipazione (laboratori di sociologia locale);

Realizzazione di eventi aperti alla generalità dei cittadini, quali conferenze, convegni, mostre, intrattenimenti vari;

Aiuto alle fasce deboli.

L’Unitre, dal 1995, anno di fondazione a Vico Equense, per iniziativa del prof. Vincenzo Esposito, ha conquistato con la partecipazione di numerosi docenti e centinaia di soci, un posto di rilievo in Penisola Sorrentina, per le attività nell’ambito dell’educazione non formale degli adulti, per la collaborazione con le amministrazioni comunali della Penisola Sorrentina, con i Licei per iniziative di scuola – lavoro, e con diversi organismi di cultura. Ha intrapreso anche un’attività editoriale di prestigio, corcorsi e gare culturali a premi.

L’Unitre sorrentina ha istituito il Trofeo Unitre per premiare i sorrentini che si sono distinti per capacità, talento e successo con onore e utilità sociale.

Sedi operative: Vico Equense, Vico delle Monache 1

Meta, Via Municipio, 6

Piano di Sorrento, Via delle Rose

Sorrento, Piazza Sant’Antonino

Massa Lubrense, Pal. Filangieri

L’Anno Accademico 2018-19 sarà ufficialmente inaugurato il 18 ottobre a Vico Equense, ore 17, nella sala congressi dell’Hotel Aequa, con la prolusione del prof. Giovanni Aliotta, componente della Società dei Naturalisti Napoletani emerito delle Università di Napoli su:.“La storia naturale delle piante nell’area Napoletana” (una introduzione che illustra, come siano giunte molte specie nel territorio campano e come sia difficile per le piante vivere negli ambienti antropizzati, con riferimenti storici riguardanti Torquato Tasso, J.W. Goethe e Benedetto Croce, che ebbero un ruolo importante anche a favore della nostra flora).Seguiranno buffet e trattenimento musicale.

prof. Vincenzo Esposito, presidente