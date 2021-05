Incidente con la moto sulla S.S. 163 , da Piano di Sorrento a Positano invasione di centauri. Positanonews sul posto cerchiamo di dare informazioni sulla viabilità. Finito il lockdown con la zona gialla in Campania ritorna il tanto amato, e odiato, traffico in Costiera amalfitana. Alle 13 un incidente nelle curve al confine con Positano, dalla località Tordigliano di Vico Equense, esattamente poche curve prima del semaforo per i lavori al costone roccioso.