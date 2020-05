Lucio Esposito 26 maggio 2020

Pompei apre al pubblico, con un discorso introduttivo del Direttore Massimo Osanna, del Generale Amministratore del Grande Proggetto Cipolletti. del Commissario della Città di Pompei e del Vescovo, stamane si sono aperti i cancelli di piazza Anfiteatro per i visitatori.In questa prima fase l’organizzazione prevede un percorso prestabilito, con entrata e uscita diversificata.Tutti devo indossare mascherine, misurazione della temperatura all’ingresso,distanza tra individuvi, igienizzazione e controllo zaini. 40 persone ogni quarto d’ora, per un totale di circa 1500 persone al giorno. Siamo lontani dai 4 milioni di visitatori l’anno, ma il messaggio alla città è forte e preciso, ha detto Osanna. Non tutte le case sono aperte, solo quelle che è possibile una uscita diversa dall’entrata. L’apertura prevede una seconda fase a giugno, con nuove disposizione tendenti alla normalizzazione, con la apertura di Oplonti.

L’apertura di Pompei, in un momento in cui ristoranti e alberghi della Penisola Sorrentina e Pompei stessa, sono chiusi, è un punto fermo con un messaggio preciso, ripartenza!

Noi di Positanonews abbiamo voluto partecipare a questo momento chiave, memori del fatto che nove turisti su dieci, che alloggiano a Sorrento o in Costiera,visitano Pompei, e quindi tutto l’indotto fatto di trasporti, guide turistiche, ncc.