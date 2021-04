Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Una bella storia carica di speranza questa oggi in Campania Due volte in coma, da due mesi in ospedale si sente miracolata. Giovane mamma stabiese racconta la sua storia, mentre affronta una difficile riabilitazione. In ospedale per un’operazione di routine al seno Felicia Vitiello è colpita da un’infezione in sala operatoria. Al suo risveglio, dopo essere tornata in Rianimazione per dieci giorni, è convinta di essere una miracolata: “Il giorno dopo già avevo ripreso a parlare. Mi sono pettinata e truccata da sola. Sono uscita indenne da tutte le conseguenze del coma. I medici non danno alcuna spiegazione di come sia avvenuto. Non ci sono tracce dell’infezione nel mio sangue”