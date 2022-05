Positano. Abbiamo incontrato Boris, uno studente in Medicina e futuro dottore negli Stati Uniti, al quale abbiamo chiesto un parere sul Covid: “Il Covid non è ancora finito. Non so come sia la situazione in Italia ma negli Stati Uniti l’andamento è ciclico. In questo momento i contagi stanno nuovamente salendo. Penso che nel prossimo inverno potremo avere un nuovo lockdown. Credo che in inverno sarà necessaria una quarta dose per tutti”.