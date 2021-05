La Giornata internazionale dei musei avrà luogo il 16 maggio 2021 sotto lo slogan «Musei per ispirare il futuro».

In questi mesi al Museo Correale si sta sviluppando un grande progetto di riassetto strutturale e architettonico, che produrrà un nuovo percorso espositivo più ampio e completo rispetto alle esigenze del visitatore del terzo millennio.

Intanto non trascuriamo di celebrare GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI, e lo vorremmo fare nei modi più consoni e pertinenti alle realtà attuali, vale a dire proponendo gli esiti di una grande campagna di restauro sviluppatasi nell’ultimo decennio, sotto la direzione del fu Filippo Merola e Gaetano Mauro presidente. I restauri dedicati alle molteplici opere d’arte hanno portato anche e soprattutto ad una conoscenza approfondita dell’opera con studi e perizie. A collaborare con Alessandra Cacace la giovane stagista Angela Pepe, che di questo lungo periodo di apprendistato ha tratto spunto per una corposa e particolareggiata tesi di laurea, di cui appresso un estratto:

Il restauro della Andata al Calvario del Museo Correale di Sorrento Ricerche su un’opera del pieno barocco napoletano

Il restauro dell’olio su tela La Andata al Calvario, conservato nel Museo Correale di Sorrento, ha offerto l’opportunità per uno studio a tuttotondo di un’opera, dalle complesse vicende conservative, che hanno richiesto un particolare approccio in fase di pulitura, a elementi, ancora non chiari, sulla sua storia, sulla sua attribuzione. Le informazioni ricavate in fase di restauro e le risposte fornite dalle indagini diagnostiche, hanno permesso di ricostruire una parte del suo vissuto, portando all’attenzione elementi ignoti o dimenticati dal tempo: su tutti, un’antica attribuzione a Luca Giordano e una ricevuta di pagamento per una foderatura. L’intervento si è reso necessario alla luce delle condizioni in cui versava il dipinto, concentrandosi principalmente sul recupero della policromia e della struttura di sostegno.

Le notizie ricavate dall’indagine svolta all’interno della biblioteca museale hanno portato a ridiscutere l’attuale attribuzione a Giuseppe Bonito: la Andata al Calvario in effetti non mostra alcun carattere affine alla pittura dello stabiese, nonostante tale attribuzione non sia mai stata contestata. Dall’analisi del linguaggio stilistico, su suggerimento della Professoressa Viviana Farina, la Andata al Calvario è opera di un grande protagonista al passaggio tra Sei e prima parte del Settecento napoletano: l’architetto, scultore e pittore Domenico Antonio Vaccaro.

Il restauro della Andata al Calvario del Museo Correale di Sorrento Ricerche su un’opera del pieno barocco napoletano

Indice

1. Introduzione all’opera 1.1 Il Museo e l’ambiente conservativo 1.2 Descrizione dell’opera 1.3 L’attribuzione

2. Tecnica esecutiva

3. Stato di conservazione

4. Indagini preliminari: il supporto della diagnostica nello studio dell’opera 4.1 Osservazione in luce diffusa, luce radente, macrofotografia e trans-illuminazione 4.2 Osservazione al microscopio digitale 4.3 Ripresa in luce IR e IR falso colore 4.4 Ripresa in luce UV 5. Indagini distruttive: analisi stratigrafica 5.1 Analisi delle fibre

6. Interventi precedenti 6.1 La struttura di sostegno 6.2 La Foderatura 6.3 Gli strati pittorici

7. Progetto di restauro: la scelta del minimo intervento

8. Intervento di restauro 8.1 Misurazione del pH superficiale 8.2 L’intervento di pulitura a vari livelli 8.3 La pulitura superficiale: considerazioni generali 8.4 Test di solubilità 8.5 Il trattamento dei materiali misti con l’impiego delle emulsioni gelificate 8.6 Scelta dell’emulsione idonea

9. Interventi sul supporto: appianamento della deformazione 9.1 Trattamento di un vecchio inserto 9.2 Fissaggi localizzati

10. Risanamento del telaio 10.1 Pulitura e consolidamento della struttura di sostegno 10.2 Integrazione dell’incastro mancante 10.3 Falsi margini 10.4 Progettazione e montaggio di un elemento di rinforzo

11. Reintegrazione pittorica, montaggio in cornice, riesposizione e presentazione

12. L’Andata al Calvario del Museo Correale di Sorrento ricerche su un’opera del pieno barocco napoletano

13. Descrizione dell’opera 13.1 Analisi della tecnica pittorica 13.2 Analisi del soggetto 13.3 Analisi del linguaggio stilistico 13.4 Fortuna storico-critica del dipinto

14. Una nuova attribuzione per l’Andata al Calvario 14.1 Altre osservazioni sull’opera 14.2 Biografia e opere di Domenico Antonio Vaccaro 14.3 Analisi comparativa dell’Andata al Calvario con le opere di Domenico Antonio Vaccaro

15. Museo Correale di Terranova 15.1 Una residenza estiva trasformata in museo

Appendice Tavole grafiche Scheda tecnica Bibliografia