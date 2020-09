In occasione del conferimento della cittadinanza di Massa Lubrense al Cardinale Sepe, a marina della Lobra, per la festa della madonnina del Vervece, abbiamo avuto modo di interloquire con lui su un eventuale prosieguo della sua missione a Napoli. Egli ha detto che a 77 anni si è stanchi e si augura che il Papa Francesco, nomini qualcuno al suo posto. Alla domanda sulla sua vita ecclesiastica, quasi si potrebbe dire divisa in due, una prima parte molto curiale, professore di Teologia, missionario commissario per il mondo, ed una seconda con il popolo e tra il popolo napoletano. Ha risposto semplicemente e amorevolmente che il rapporto con la gente è gratificante e costruttivo.