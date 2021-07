Sabato 10 luglio 2021, alle ore 21.00, in Villa Fiorentino, LIVE MUSIC ON STAGE, con il complesso PUNTO E A CAPO. Formazione costituita da FABIANA RAVEL voce ,ANGELINO CASTELLANO tastiera, ALDO ASTARITA chitarra , SILVIOD’ESPOSITO batteria, MARCO DI MAURO chitarra e voce NINO PACE basso.

Il gruppo PUNTOEACAPO nasce nel 2017 grazie all’incontro casuale di persone legate dalla passione per la musica e trascorsi musicali in età giovanile, pur se impegnati nelle rispettive professioni e attività lavorative. Lo scopo era quello di riprendere una vecchia passione e di divertirsi insieme nei momenti di libertà dal lavoro creando un gruppo musicale amatoriale. Prima della nascita della band Puntoeacapo, si era formato un gruppo che annoverava tra le sue fila il maestro di pianoforte Luciano Propoli e il fratello Riccardo batterista, che avevano riunito Angelino Castellano al sassofono, Nino Pace al basso e Aldo Astarita alla chitarra. Fu proprio quest’ultimo che, incontrando per motivi professionali Marco Di Mauro, lo convinse a imbracciare nuovamente la chitarra, suonata e studiata in gioventù, e ad entrare nel gruppo. L’ingresso di Marco Di Mauro diede una svolta al gruppo, con particolare riferimento ai brani proposti da eseguire. Da gruppo fuoruscì il maestro Luciano Propoli, sostituito alla tastiera da Angelino Castellano, subentrando poi il chitarrista e cantante di origine scozzese Ian. Successivamente lasciò il gruppo il batterista Riccardo Propoli sostituito da Ugo Turcio. Nasce così la prima formazione dei Puntoeacapo. Poco dopo lasciano il gruppo dapprima il batterista Ugo Turcio sostituito da Silvio d’Esposito e poi il cantante chitarrista Ian sostituito dalla cantante Roberta Scotto di Carlo.

Si forma così la band Puntoeacapo nella sua formazione definitiva: Roberta Scotto di Carlo alla voce, Angelino Castellano alla tastiera, Aldo Astarita alla chitarra ritmica, Silvio d’Esposito alla batteria, Marco Di Mauro alla chitarra solista e voce e Nino Pace al basso. La band esegue cover di brani sia nazionali che internazionali, incluso qualche brano napoletano, spaziando a 360 gradi dal pop al blues al rock ed esibendosi in pubblico sempre più frequentemente sino agli inizi del 2020 quando tutto si interrompe a causa dell’emergenza Covid. Proprio agli inizi del 2020 la cantante solista Roberta Scotto di Carlo, avuto notizia del lieto evento, si vede costretta a lasciare temporaneamente il gruppo. La band si mette in cerca una nuova cantante e nell’estate 2020 si esibisce con la giovane Maria Luigia Celentano che poi lascia il gruppo per motivi lavorativi. L’ultima esibizione sarà quella del 09 ottobre 2020 sul palco di Villa Fiorentino a Sorrento dove interviene quale cantante Simona Inserra. Dopo svariate ricerche entra a far parte della band come cantante solista Fabiana Ravel che si esibirà per la prima volta con la band il 10/07/2021 nel concerto che si terrà a Sorrento sul palco di Villa Fiorentino.