L’idea-guida è trasformare lo spazio esterno della struttura in un’oasi di relax culturale, ma anche in un museo “en plein air”.

Nello specifico, gli importi saranno trasformati in buoni d’acquisto spendibili presso le attività economiche santanellesi a favore dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio politiche sociali e dalle parrocchie presenti sul territorio cittadino.

“Provare a rilanciare l’economia di un territorio a turismo prevalente come il nostro è già un titolo di merito perché si rimettere in moto la dinamica occupazionale – ha detto il sindaco Piergiorgio Sagristani – ma farlo pensando anche ad alimentare una rete di solidarietà verso chi ha bisogno ed aprendo alla comunità un’oasi di natura e relax, attraverso eventi culturali, è senza dubbio un’operazione benemerita cui va il nostro plauso ed incoraggiamento. Con questo progetto – ha continuato il primo cittadino – S. Agnello si conferma Comune apripista sul fronte della solidarietà. Mi auguro che il progetto dell’Hotel Alpha sia realizzato in tutti i suoi profili e seguito anche da altre strutture ed operatori economici, sia a S. Agnello, sia nel nell’intero comprensorio. Possiamo uscire dalla lunga sofferenza e dal dolore portati dalla pandemia o con un individualismo esasperato o con maggiore attenzione al nostro prossimo. E’ il sostegno reciproco con la costruzione di una rete di solidarietà, che ci può fare uscire migliori da questa lunga stagione di malessere”.

L’Hotel Alpha si propone, inoltre, di ampliare gli orizzonti del movimento turistico nell’area sorrentina, aprendo a nuovi target di mercato, a partire dal “wedding”.

Per questa ragione è nata la collaborazione con la wedding planner, Elisabetta Picardi, marketing manager di 5 star wedding directory, portale per l’organizzazione dei matrimoni in Italia con sedi a Londra e New York.

“L’obiettivo che si prefigge la collaborazione tra la nostra azienda e l’Hotel Alpha – ha detto Elisabetta Picardi – è quello di rendere sempre più S. Agnello ed il comprensorio sorrentino “wedding destination” per incrementare con nuovi target un movimento turistico di qualità”.

Alla conferenza stampa ha partecipato Antonella Melles, responsabile di Acheloo Viagggi, cui nell’ambito dell’ Italian wedding awards 2021 è stato assegnato il premio come migliore agenzia italiana nell’organizzazione dei matrimoni.

Il sindaco, Piergiorgio Sagristani, ha concluso la conferenza stampa con queste parole

“E’ bello vedere che da S. Agnello parte un’indicazione chiara a favore di un nuovo modello di sviluppo improntato sulla cultura, la valorizzazione del verde, delle bellezze artistiche e della solidarietà sociale”