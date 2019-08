E’ straordinario vedere come il pubblico americano presta attenzione ad una antica cultualità del meridione, attraverso lo studio autoptico delle Madonne Nere. Un viaggio esperienziale, quasi pellegrinaggio annuale, condotto da Alessandra Belloni, scrittrice, attrice musicista e cantante, nei luoghi delle Madonne, a partire da Montevergine fino al tempio di Iside a Benevento. nella Chiesa del Santo Spirito di Torre Annunziata, questo folto gruppo di americani è stato accolto dal sindaco della Città e si è presentato il volume frutto di 35 anni di ricerche e raffronti. Positanonews con i suoi inviati della redazione cultura,non poteva mancare, in omaggio alla nostra Madonna nera di Positano e per comprendere il contesto e le finalità.

I misteri della Madonna Nera possono essere fatti risalire ai tempi precristiani, all’antica devozione per Iside, la Dea della Terra e la Madre africana, fino all’epoca in cui Dio non era solo femmina ma anche nera. I siti sacri della Madonna Nera sono ancora venerati in Italia e, come rivela Alessandra Belloni, le tradizioni sciamaniche di guarigione della Madonna Nera sono ancora vive oggi e potenti quanto lo erano millenni fa.

Condividendo i suoi oltre 35 anni di ricerche e ricerche sul campo in siti sacri di tutto il mondo, Belloni ti porta in un mistico pellegrinaggio di empowerment, iniziazione e trasformazione con la Madonna Nera. Spiega come il suo amore per la musica folk italiana l’ha portata ad apprendere l’antica tradizione musicale tammorriata della dea terrena Cibele e la dea luna Diana e scoprire il culto ancora vivo della Madonna Nera nei remoti villaggi del sud Italia. Descrive vividamente i sensuali rituali sciamanici di batteria e trance estatici che ha vissuto lì, tra cui i riti della tammorriata, il rito transgender di Femminielli e la “danza del ragno” erotica della tarantella, che è stata usata per secoli nel Mediterraneo per guarigione. Condividendo canti, ritmi e canzoni sacre, spiega in dettaglio come utilizza queste pratiche terapeutiche musicali e di trance per curare donne e uomini da abusi, traumi, depressione e dipendenza e mostra come queste pratiche possono essere utilizzate per l’autoguarigione e la trasformazione, tra cui la sua storia personale sull’uso della tarantella per superare il cancro cervicale.

Rivelando il profondo potere trasformativo della Madonna Nera, Belloni mostra come sia l’utero della terra, il lato oscuro della luna e la Madre Universale per tutti. Veramente viva affinché tutti possano invocare, abbraccia e dà a tutti l’accesso alla sua forza divina e al suo amore incondizionato.

The mysteries of the Black Madonna can be traced to pre-Christian times, to the ancient devotion to Isis, the Earth Goddess, and the African Mother, to the era when God was not only female but also black. Sacred sites of the Black Madonna are still revered in Italy, and, as Alessandra Belloni reveals, the shamanic healing traditions of the Black Madonna are still alive today and just as powerful as they were millennia ago.

Sharing her more than 35 years of research and fieldwork at sacred sites around the world, Belloni takes you on a mystical pilgrimage of empowerment, initiation, and transformation with the Black Madonna. She explains how her love for Italian folk music led her to learn the ancient tammorriata musical tradition of the Earth Goddess Cybele and the Moon Goddess Diana and discover the still-living cult of the Black Madonna in the remote villages of Southern Italy. She vividly describes the sensual shamanic drumming and ecstatic trance dance rituals she experienced there, including the rites of the tammorriata, the transgender rite of Femminielli, and the erotic “spider dance” of the tarantella, which has been used for centuries in the Mediterranean for healing. Sharing chants, rhythms, and sacred songs, she details how she uses these therapeutic musical and trance practices to heal women and men from abuse, trauma, depression, and addiction and shows how these practices can be used for self-healing and transformation, including her personal story of using the tarantella to overcome cervical cancer.

Revealing the profound transformative power of the Black Madonna, Belloni shows how She is the womb of the earth, the dark side of the moon, and the Universal Mother to all. Truly alive for all to call upon, She embraces and gives everyone access to Her divine strength and unconditional love.