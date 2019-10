La nave passeggeri Nautica, della compagnia di navigazione Oceania, è stata varata 19 anni fa dai cantieri di St.Nazaire in Francia, ha con se 800 croceristi che sono imbarcati a Montecarlo e dopo Sorrento proseguiranno per Sicilia Malta e Spagna.

LE RECENSIONI SU QUESTA NAVE TRATTE DA CRUISER CRITIC

Abbiamo scelto la crociera per l’itinerario ….. e anche per San Pietroburgo. Questa è la nostra prima crociera con l’Oceania e abbiamo già prenotato un’altra crociera per il prossimo anno! Detto questo, possiamo solo dire cose positive sull’Oceania Non c’è nulla di negativo da dire …. anche se la nave verrà rinnovata in pochi mesi ma la nave era ancora bella. La nostra cabina era spaziosa, il letto molto comodo, il livello di portineria è favoloso. L’equipaggio è incredibile e va oltre per essere al vostro servizio. Il cibo nella Grand Dining Room così come Polo e Toscana è stato incredibile.

Non abbiamo preso parte ad attività di intrattenimento, arricchimento o fitness perché eravamo impegnati a fare altre cose.

Abbiamo avuto un po ‘di brutto tempo durante questo viaggio e non siamo stati in grado di attraccare a Riga o Visby, ma le nostre escursioni a terra a Copenaghen e Bruges sono state fantastiche. Abbiamo scelto un tour personale a San Pietroburgo per i due giorni in cui eravamo lì ed è stato oltre le nostre aspettative!

Non vediamo l’ora della nostra crociera il prossimo anno in Grecia su una Nautica recentemente rinnovata!

ma. Le cabine hanno bisogno di un aggiornamento, ma sono in scadenza per uno a breve. La tv deve essere di fronte al letto, piuttosto che ad un angolo strano. bene, e potevamo contare su di lui per farlo bene. I server del ristorante erano incostante, alcuni erano eccellenti e alcuni chiaramente non godevano il loro lavoro.

Gli spettacoli erano abbastanza buoni, non buoni come le nostre precedenti crociere, ma con un cast più piccolo.

Il tè pomeridiano è stato ottimo, ma ancora una volta le focaccine erano molto secche e alcuni dei nostri camerieri hanno fatto commenti sarcastici su di noi che mangiavamo troppo, il che non era professionale. E questo chiedeva due articoli!

In parte, il tempo piovoso ha frenato il nostro godimento di alcune località.Mi sono piaciuti molto i momenti salienti della città di Helsinki e Bruges: una gemma medievale. Ci siamo persi di andare a RIga e Visby, perché anche i porti erano Difficile da sbarcare. Ciò significava un giorno in più a Tailynn, che non era un posto fantastico per due giorni. Avremmo voluto invece 2 giorni a Copenaghen.

Mi è piaciuto poter fare il bucato sulla nave.

I pasti erano sopravvalutati, dovevo essere sicuro di chiedere che il salmone fosse cotto raro, o lo avrebbero cotto troppo al punto di rovinarlo. Non mi piacevano tutti i pranzi a buffet e finivo per ottenere sempre un hamburger al salmone.

Volevo fare un massaggio, ma ho sentito che hanno fatto pagare $ 200, il che è semplicemente eccessivo e, sfortunatamente, ho avuto il tonsilitus e ho dovuto vedere il medico della nave. Solo per essere visto, fare un test di streptococco e alcuni antibiotici, mi hanno fatto pagare $ 365 Modo di approfittare dei malati. Non so se questo sia il caso di tutte le crociere, ma mia madre è caduta sulla sua nave e non le hanno fatto pagare nulla.

In sintesi, non credo che rifarò l’Oceania: il cristallo era molto meglio sotto tutti gli aspetti. Anche Celebrity Cruises, che è comparabile nel prezzo, aveva un servizio, cibo e intrattenimento migliori.

no e la data si adattava al nostro programma. Le cabine hanno bisogno di un aggiornamento, ma sono in scadenza per uno a breve. La tv deve essere di fronte al letto, piuttosto che ad un angolo strano. bene, e potevamo contare su di lui per farlo bene. I server del ristorante erano incostante, alcuni erano eccellenti e alcuni chiaramente non godevano il loro lavoro.

Gli spettacoli erano abbastanza buoni, non buoni come le nostre precedenti crociere, ma con un cast più piccolo.

Il tè pomeridiano è stato ottimo, ma ancora una volta le focaccine erano molto secche e alcuni dei nostri camerieri hanno fatto commenti sarcastici su di noi che mangiavamo troppo, il che non era professionale. E questo chiedeva due articoli!

In parte, il tempo piovoso ha frenato il nostro godimento di alcune località.Mi sono piaciuti molto i momenti salienti della città di Helsinki e Bruges: una gemma medievale. Ci siamo persi di andare a RIga e Visby, perché anche i porti erano Difficile da sbarcare. Ciò significava un giorno in più a Tailynn, che non era un posto fantastico per due giorni. Avremmo voluto invece 2 giorni a Copenaghen.

Mi è piaciuto poter fare il bucato sulla nave.

Abbiamo deciso di fare la nostra prima crociera e sicuramente questa è l’ULTIMA e sicuramente l’ULTIMA su Oceania Nautica. La camera era stretta e due persone non possono spostarsi al suo interno. Il cibo è TERRIBILE e sembra che ruotino gli stessi ingredienti più e più volte. Anche in questo caso, tutti i frutti di mare serviti sono allevati e non catturati in natura. MODO troppo sodio nascosto in tutto il cibo, evidenziato dal fatto che ci alleniamo continuamente ogni sera per bere acqua. È incredibile che la gente non abbia un infarto mangiando la roba Più che pretenzioso, il cibo è pessimo, ma la cameriera in camera era molto bella. Le escursioni a terra sono troppo care e puoi ottenere la stessa cosa a terra per una piccola frazione del prezzo che fanno pagare.Inoltre, la gestione è costantemente trovare modi per spremere più soldi da te. Ad esempio, si afferma che esiste un WIFI gratuito, tuttavia si applica solo a UN dispositivo. Se desideri collegare un secondo dispositivo al router della tua stanza, è previsto un addebito di $ 250 per ogni connessione aggiuntiva … DALLO STESSO ROUTER! I gestori dovrebbero vergognarsi di se stessi, non vedevamo l’ora che la crociera finisse.