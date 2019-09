Sta partendo un fine settimana con un antologia di eventi, che spaziano dal teatro di Avecone e Gianni Aversano ai concerti del Ravello festival, al trekking urbano alle attività per disabili. Tale densità di accadimenti in penisola sorrentina amalfitana non ha eguali in tutta Italia. Grazie ai nostri amministratori e ai tanti manager culturali e musicali non abbiamo serata, lungo tutta l’estate, che ci si possa annoiare. Nel pomeriggio di sabato 14 è previsto a Sorrento la manifestazione del Gay Pride.

Per fede e devozione! dove andiamo? festa a Meta per santa Maria del Lauro, a Sant’Agnello ai sette dolori, a marina di Puolo con processione a mare, a Matignano vicino Seano per la riconsacrazione della cappella rupestre dedicata alla Madonna delle Lacrime.

Per musica e concerti! dove andiamo? da Vinicio Capossella o alla Premiata Forneria Marconi ad Atripalda, Ravello Festival con un concerto gratuito nell’Auditorium Oscar neymaier, l’organo di Campinola a Tramonti.

Per escursioni o trekking! dove andiamo? passeggiata per Piano di Sorrento e traversata a tappe in tre giorni da Cava a Punta Campanella sulle orme di Giustino Fortunato con l’organizzazione PRONTISIPARTE.

Per arte e cultura ! dove andiamo? il libro di Annunziata Berrino sul Vallone dei Mulini a Sorrento, Villa Fondi con la mostra collettiva guidata da Letizia Caiazzo, Matisse a Villa Fiorentino , incontri di archeologia a Vico Equense.

Per spettacoli pirotecnici! dove andiamo? il 13 settembre a Meta e il 15 settembre a Puolo sempre a cura della Pirotecnica Sorrentina

Per sagre e feste paesane! dove andiamo? ad Angri per il Pizzafest a sant’Egidio del Monte Albino per CORTILI NELLA STORIA.

GIOVEDI 12 SETTEMBRE

SET12 Presentazione de “Il Faro”, di Lucia Apreda VILLA FONDI 19.30

Un amore profondo, una seconda vita per nascondere un figlio mai conosciuto e il Vesuvio sullo sfondo.Un ragazzo che corona il sogno di diventare architetto e la sua storia d’amore con una donna più grande.Un dolore che spezza il fiato e la scoperta che quella donna era…

Nella suggestiva e romantica Terrazza di Villa Fondi De Sangro (Via Ripa di Cassano, Piano di Sorrento), il GRUPPO CULTURALE DI CIRO FERRIGNO presenta “IL FARO”, libro di Lucia Apreda.

All’incontro con l’autrice, seguiranno brevi stacchi musicali eseguiti dal maestro Daniele Aiello, chitarrista.

VENERDI 13 SETTEMBRE

SABATO 14 SETTEMBRE

Vogliamo spalancare tutti questi armadi ancora serrati dal bigottismo e dal perbenismo, aprire una riflessione su una sessualità libera e autodeterminata, portare una ventata di aria fresca che tolga dalle nostre case la puzza di stantio dell’omobitransfobia, del sessismo e del machismo, della xenofobia e dei nuovi fascismi, dell’abilismo, dell’ageismo e di ogni forma di violenza e oppressione verso qualunque diversità. Riteniamo essenziale per il nostro territorio un’azione culturale e sociale che porti al superamento di tutti quei binarismi che sono normativi e tassonomici rispetto alla complessità dell’esperire e dei flussi identitari di ciascun*; la violenza nasce proprio dal disconoscimento della complessità, dal tentativo di normalizzare qualunque fenomeno appaia anomalo, dal mettere un confine tra ciò che è comune e ciò che si percepisce come fuori dalla norma.

Il nostro obiettivo è dunque dar vita a un’apertura, mostrare quanto le differenze non rappresentino una minaccia, bensì un’opportunità, una ricchezza, non un confine ma una frontiera da attraversare.

Fino ad oggi abbiamo subito l’oppressione di una società che ci emarginava, ci siamo adeguati rimanendo in silenzio e rinunciando ad esprimere le nostre identità e a vivere liberamente i nostri amori.

I tempi sono cambiati, e non siamo più disposti a nasconderci e a reprimere quello che siamo. L’armadio ormai ci sta stretto, ed è per questo che il 14 settembre scenderemo in strada alla luce del sole e col sorriso sulle labbra, e diremo a voce e testa alte a chiunque si ostini ancora a discriminarci: MAGNATE ‘O LIMONE!

SET 13 Beat Flowers Beatlemania Camera Trio

I Beat Flowers sono un trio di musicisti dalle diverse esperienze professionali e influenze musicali (rock, blues, classiche) ma con la comune forte passione per i Beatles. Il loro sound si ispira alle versioni acustiche, alle tracce di pre-produzione e alle home tapes registrate da Lennon-McCartney-Harrison.

I Beat Flowers si differenziano dal classico “quartetto elettrico” (o dalle tradizionali tribute band) poiché la loro formazione si compone di soli strumenti acustici (chitarra, violoncello e semplici percussioni), strumenti che conferiscono immediatezza e semplicità al sound conferendo una certa originalità al trio.

on stage:

Patrizio Buonaiuto – voce, rullante, piatto, bongos

Francesco Frullo – chitarra acustica, voce

Marco Di Palo – violoncello, voce

SET14 COLORmob® Positano

ColorMob Positano – Ingresso Libero ❌

Sabato 14 Settembre /// dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso Piazza dei Racconti Positano

SIETE PRONTI PER COLORARE LA GIORNATA CON I VOSTRI AMICI E FAMILIARI?

>>COME DOVREI VESTIRMI?

Ti consigliamo di indossare il bianco, così l’effetto scenico del colore sul bianco è ancora più bello. Il colore è lavabile.

Potrai acquistare anche le nostre maglie esclusive Colormob

>>Cos’è la polvere colorata ?

La polvere Holi è fatta con amido di mais e coloranti alimentari.Non è un prodotto alimentare……ma un prodotto per divertirsi con amici e familiari

Per maggiori informazioni sulle polveri colorate e sulle regole generali di comportamento al Colormob consultare il regolamento al sito

DOMENICA

alle ore 20.30 e alle 21.30, presso il Palazzo del Municipio, DI MAIORI “Gli antichi racconti della Costa. Tra terra e mare” (tour itinerante), scritto e diretto da Ario Avecone e Antonio Melissa.

Da Cava Dei Tirreni a Punta Campanella (Termini)

Da Santa Maria a Castello a Punta Campanella.

Domenica 15 settembre