Comunicato aggiornato dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv con interviste, video, foto e impressioni.

La mostra delle opere di Francis Bacon di Villa Fiorentino chiude i battenti domenica prossima, ma la Fondazione Sorrento prepara altri eventi di rilievo internazionale

Ultimo weekend utile per visitare la mostra “Francis Bacon – Transformations” allestita nelle sale di Villa Fio-rentino, sede della Fondazione Sorrento, aperta al pubblico dallo scorso 20 maggio per concludersi domenica prossima, 21 ottobre.

Importanti i numeri dell’esposizione: più di 100 opere in mostra dalla collezione privata di Barry Joule, 155 giorni di mostra, 500 cataloghi realizzati in lingua italiana, inglese ed in formato guida a doppia lingua, oltre 9mila visitatori, 3 libri ospiti per la raccolta dei commenti che sono stati quasi tutti lusinghieri e di apprezzamento per l’evento dedicato all’artista irlandese più controverso dei nostri tempi.

Prima di chiudere i battenti, però, è in programma un ultimo grande evento dedicato a Bacon. Sabato prossimo, 20 ottobre, sarà effettuata una visita guidata alla mostra a cura dell’Interact Liceo Salvemini a conclusione del percorso di alternanza scuola lavoro che ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico Salvemini durante i mesi in cui Villa Fiorentino ha ospitato le opere del grande artista britannico.

L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 10:30 e interverranno il sindaco Giuseppe Cuomo, l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, la dirigente scolastica Patrizia Fioren-tino, la curatrice della mostra Beatrice Paparo e Barry Joule il proprietario della collezione delle opere in mo-stra e grande amico di Bacon in vita.