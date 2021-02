Ravello. Abbiamo documentato con un video la situazione attuale nel punto dove ieri si è verificata la frana nella frazione di Casa Rossa. Come si può ben vedere, la strada è crollata. Adesso c’è una transenna a bloccare il transito pedonale e veicolare. Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha contattato in maniera solerte il sindaco di Minori, Andrea Reale, per iniziare i lavori.