Nel GP di Formula 3 a Macao è avvenuto un terrificante incidente. La pilota tedesca Sophia Floersch, quasi diciottenne, dopo il contatto con un’altra vettura è sbalzata fuori dal circuito, ed al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. L’incidente è già stato definito come uno dei peggiori incidenti mai avvenuti in pista. (Video: Video247)