Folle inseguimento da Torre Annunziata a Castellammare. Sfuggono all’alt in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, speronando la pattuglia dei carabinieri. I militari si mettono all’inseguimento dei due folli che arrivano fino a Castellammare e dopo aver raggiunto piazza Spartaco decidono di percorrere contromano via Raiola.