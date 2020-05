Presso il Convento delle Agostiniane di Via San Michele, il 22 maggio 2020, giorno dedicato alla santa dell’impossibile, si celebreranno messe, alle 08.00, alle 11.00 e il Rosario alle 18.00. Subito dopo alle 19.00 il gruppo Culturale di Ciro Ferrigno presenterà la piece IL BEATO TRANSITO DI SANTA RITA DA CASCIA. Musica e Canti di Annabella Severi e Alfonso Maria Delli Franci. Positanonews e Mda Set Comunication di Lina e Michele De Angelis trasmetteranno in diretta sui vari canali social, per rendere fruibile a tutti i devoti la cerimonia religiosa al tempo del coronavirus, che prevede in queste occasioni , un limitatissimo gruppo di persone . Le Suore hanno già preparato l’altare, intronizzando Santa Rita, e addobbando con rose, tante rose , quelle del roseto di Cascia.