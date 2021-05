Festa per la Salernitana in A a Maiori e Positanonews in diretta. Da Salerno per noi giornale della Costiera amalfitana Vincenzo Milite ci seguiva una giornata storica, in diretta su Positanonews TV, pagina Facebook, You tube, twitter, instagram, mentre in costa d’ Amalfi il corteo è partito da Positano fino a Maiori dove si è festeggiato sul lungomare .