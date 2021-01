Ci prepariamo a vivere la festa di San Valerio all’inizio di questo nuovo anno e ancora nella luce del tempo di Natale appena concluso! Ci vediamo a Casarlano. Annuncia con gaudio Don Enzo, parroco di Casarlano.

L’Epifania tutte le feste porta via! dice un antico detto. Non è vero in Penisola Sorrentina perchè:

16 gennaio San Valerio santo Patrono di Sorrento con Sant’Antonino, Atanasio e Bacolo

17 gennaio San Antonio Abate, quello col maialino

19 San Catello patrono di Castellammare , ma con un bel busto argenteo a Sorrento

20 San Sebastiano patrono di Gragnano. Protettore di tutte le Polizie

dal volume di Michele Fiorentino Casarlano e la sua Madonna traiamo questo scritto e le relative immagini

SAN VALERIO

Circoscritto all’ambito comunitario della Parrocchia di S. Maria di Casarlano

e alla devozione di poche centinaia di fedeli, dopo oltre 1500· anni, il culto

e la venerazione per San Valerio

vescovo sorrentino ancora

sopravvivono.

Ben 10 sono i personaggi

iscritti nella serie dei Santi della

chiesa cattolica che portano

il nome di Valerio. Scarsissime

sono le fonti e le notizie circa

la vita e le gesta del nostro San

Valerio ma sufficienti a testimoniare

storicamente la persona

e il suo culto. La comunità

ecclesiale sorrentina, una

volta riconosciuta la sua santità,

dopo la morte, lo elevò

agli onori degli altari, tramandandone

il culto, inizialmente

sorto sul luogo della sua sepoltura,

ed il giorno dell’anniversario

del dies natalis, cioè della

morte, il 16 gennaio.

Strettamente legato alla

figura di San Renato, suo maestro

e predecessore sulla cat- 5. Valerio affrescato nel catino absidale della Basilica di

tedra vescovile, Valerio visse a 5. Antonino. Primo quarto sec. XVII

Sorrento a cavallo della metà del V secolo, e condivise con l’anziano pastore

gran parte della vita, il luogo di sepoltura e il culto.

Preziosa testimonianza sul culto attribuito ai due santi sorrentini ci è fornita

da un libellus miraculorum ovvero un’antica omelia in lode, redatta probabilmente

nel sec. VIII, nella quale, in assenza totale di dati biografici, viene

evidenziata e glorificata la potenza miracolosa dei due santi, intervenuti in

soccorso del popolo sorrentino, in occasione dell’assedio longobardo della

città nel 635.

Similmente nella Vita Antonini comunemente attribuita all’Anonimo Sorrentino

e la cui stesura originale venne redatta nell’XI secolo, ritroviamo i

nostri santi a condividere il patronato sulla città con Antonino, Atanasio e

Bacolo. Nel passo dove l’agiografo narra l’intervento miracoloso dei patroni

sorrentini in difesa della città contro la minaccia dei saraceni, che nell’846

imperversavano nel golfo di Napoli, ci descrive in ordine le figure dei santi,

iniziando da 5. Antonino, patrono principale, e a seguire gli altri quattro santi

con l’ultimo che .. florido di grazia giovanile disse di chiamarsi Valerio. Tratti,

evidentemente già fissati da una precedente tradizione pittorica, che avrebbe

sicuramente influenzato anche la successiva iconografia relativa al Santo,

sempre ritratto in sembianze giovanili.

Valerio, ancora in piena adolescenza, attratto dall’esperienza mistica ed

ascetica che 5. Renato andava sperimentando, in solitudine e contemplazione,

non lontano dalla città, in una grotta scavata nel tufo alle pendici della

collina di Casarlano, maturò anch’egli la vocazione di ritirarsi presso questo

romitorio e condividere la preghiera con l’anziano eremita.

Contemporaneamente la comunità ecclesiale sorrentina andava organizzandosi

in proprio, affrancandosi da Napoli; dovendo eleggere il nuovo pastore

della loro Diocesi, la scelta cadde sull’eremita Renato che, per la fama

della sua santa vita, e per acclamazione popolare, fu eletto vescovo.

Molto probabilmente il giovane Valerio si trovò ad assistere e coadiuvare

l’anziano maestro nel governo pastorale della comunità sorrentina, tanto

che alla sua morte, che la tradizione – ,. -·=

pone al 6 ottobre 4501 l’assemblea del

popolo e del clero lo elesse suo successore.

Non sappiamo con certezza

quanti anni Valerio abbia governato la

chiesa di Sorrento ma, alla sua morte,

avvenuta in giovane età, i sorrentini,

composte le spoglie, decisero di sistemarle

accanto a quelle di S. Renato,

nel santuario che avevano innalzato

per accoglierle, presso l’asceterio dove

erano vissuti i due Santi, e di venerarlo

quale santo patrono della città.

Verso l’VIII secolo il santuario fu affidato

ai monaci benedettini di Montecassino

che vi impiantarono una loro

comunità costruendoci accanto un

monastero reso, in breve tempo, ricco 0

sec. XVIII. Cripta Basilica di 5. Antonino

e famoso. Esso divenne il centro irradiante

della devozione e venerazione

verso i due santi vescovi, una fucina di

preghiera, di studio e di cultura.

Durante alcuni lavori di ampliamento

delle fabbriche, avvenuti agli inizi

del 16001 sotto il vecchio altare maggiore

della chiesa, furono rinvenute

due cassette di piombo contenenti i

resti dei corpi dei santi Renato e Valerio,

dando così conferma e certezza

alle affermazioni della tradizione. Esse

vennero riposte sotto l’altare maggiore

del nuovo tempio. Nel 1807, la legge

napoleonica di soppressione degli ordini

religiosi investì anche i benedettini

di Sorrento che furono costretti ad

abbandonare la loro gloriosa sede per

non farci più ritorno. Nulla più oggi rimane

di questo grande ed importante

monumento medievale se non alcune i.;.._ .__

rovine del cenobio, visibili accanto al

cimitero comunale, che ha preso il po-sto della chiesa abbaziale e di gran

parte del monastero. Il degrado, la

noncuranza e l’ignoranza hanno fatto

il resto, e contribuito a rendere

l’antico complesso di S. Renato un

cumulo di pietre e macerie, in attesa

che qualcuno si ricordi di questo antichissimo

Scriptorium medievale.

Nel 1821 l’arcivescovo Mons. Michele

Spinelli121 decretò la traslazione

delle reliquie dei due santi

dalla chiesa del monastero di S. Renato

alla Cattedrale; inizialmente,

esse furono sistemate all’altare di

S.Antonino, nella cappella a sinistra

del transetto e, nel 1899, per

, collocate nella

quarta cappella della navata destra,

insieme ai resti degli altri due santi

vescovi, Atanasio e Bacolo, visibili

ai fedeli sotto la mensa marmorea

dell’altare. Sull’altare col locò una

tela del pittore romano Augusto Mariani

raffigurante i quattro vescovi.

Dedicata ai nostri due santi vescovi

era anche la chiesa principale della

città, sede del vescovo e della diocesi.

Di essa ci è pervenuta una delle

due mensole-architrave, che appart

eneva al protiro della cattedrale altomedievale,

reca nte l’iscrizione dedicatoria

latina ai santi Renato e Valerio,

che si data tra la fine del IX inizi

del X secolo, e collocata oggi, tra i

marmi reimpiegati nel campanile

romanico del Duomo123

• Poco o nulla 5. Valerio affrescato nello spicchio della cupola

della Cattedra/e dal pittore C. Scognamiglio nel

188J conosciamo st oricamente di questi

primi tempi della chiesa sorrentina. Due

secoli dopo, in piena epoca ducale, la

catted rale venne ricostruita nelle nuove

forme romaniche, cambia dedicazione

e riconsacrata nel 1113 ai santi Filippo

e Giacomo. Parte degli arredi scultorei

che facevano parte della cattedrale altomedievale,

come la mensola segnalata,

vennero rimossi e riutilizzati per la costruzione

del nuovo campanile agli inizi

del Xli secolo, operazione che cancellò

completamente l’immediato momento

passato.

Sotto la spinta dell’attuale parroco d.

Giovanni, la festività di San Valerio ha

ripreso vigore. Nel 2006 è stata acquistata

una nuova effigie del santo, realizzata

in legno intagliato su un modello

della distrutta statua di

cartapesta, già presente

in chiesa, e sistemata

nel primo altare a sinistra.

La nuova statua fu

accolta dal popolo nella

piazzetta S. Valerio, laddove

si ergeva l’antica

estaurita del Santo, ne.I

rione di (asola, e portata

processionalmente in

parrocchia. Ogni anno

un triduo precede la f estività

del 16 gennaio,

che si chiude sempre con

spari di mortaretti e un

momento di frat erna aggregazio