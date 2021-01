Quasi a voler dar seguito alla lezione sul Canto Gregoriano, tenuta in webinar, dal Liceo Musicale Grandi, e organizzata da Olga Laudonia, con esperti internazionali, la stessa, propone messa in gregoriano. Evento da non perdere per la sua rarità, bellezza e conoscenza.

Il Rettore della Chiesa di San Paolo, Don Francesco Saverio Casa, in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma, e coadiuvato dal Maestro Organista della città del Tasso Olga Laudonia, in occasione della Festa della Conversione di San Paolo titolare della Ex Chiesa Monastica delle Benedettine, proporranno – tenuto conto anche delle vigenti disposizioni anti Covid – un evento sia culturale che musicale per dare maggior risalto alla tradizione della Chiesa latina a partire dal canto Gregoriano.

L’evento è stato pensato anche per offrire una conclusione degna alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, culminante nella Festa dell’Apostolo Paolo.

Animeranno la celebrazione presieduta dal Rettore,

Andrea Wu,Sacerdote di Tanshan in Cina, studente di Canto Gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Attualmente frequenta il 2º ciclo di studi per conseguire la Licenza in Canto Gregoriano.

Wassim El Mur ,Sacerdote e Monaco Salvatoriano del Libano. Ha studiato al PIMS conseguendo la licenza in Canto Didattico. Attualmente è nel percorso propedeutico dello studio della Composizione.

Raul Orlando Arrreguin González, Ha studiato direzione di coro e Composizione presso il PIMS. Attualmente fa il dottorato in musicologia nello stesso istituto sulla Cristianizzazione attraverso la musica nella Cattedrale di Oaxaca (Messico) nel secolo XVI. E’ cantore della Cappella Giulia nella Basilica di San Pietro.

René Javier Hernández Vélez Sacerdote della Diocesi di Mayagüez, Puerto Rico. Ha studiato Liturgia presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma e Canto Gregoriano presso il PIMS. E’ dottorando in Canto Gregoriano con uno studio su un manoscritto del secolo XI del Duomo di Monza.

Katia Veniero di Sorrento, ha studiato al PIMS dove ha conseguito la licenza in canto didattico ed ha eseguito diversi ruoli di solista nelle stagioni concertistiche dell’Istituto.

Attualmente continua i suoi studi musicali presso il Conservatorio santa Cecilia di Roma.

Posti a sedere in chiesa n. 45