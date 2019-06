Dagli inviati di Positanonews , foto video e impressioni.

“Famiglie al museo” è un format vincente, visto il grande afflusso di pubblico che si è registrato sia sabato 25 maggio che sabato 1 giugno. Il vociare dei bambini ha rotto un silenzio quasi sacrale che avvolge le sale del Museo Geroges Vallet normalmente, I BARATTOLI COSMICI e VOLI PINDARICI, con la Libreria Mondadori di Pepe, hanno accolto e coinvolto ogni singolo bambino con il fare , la manualità di un gioiello a mosaico, non a caso il mosaico, e con le storie di Gavius Menerevius. La storia fatta per immagini , da personaggi in costume , la costruzione con tessere di un mosaico, affianca sicuramente la scuola con i suoi programmi didattici e fa conoscere il territorio nostro. Assolutamente da ripetere.