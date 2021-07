La serie di consigli per le cose da fare in questo fine settimana, vanno dalle escursioni con degustazione a Massa Lubrense , al concerto di Ravello, passando dalla festa di Santa Maria delle Grazie a Marina di Cassano e a Massa e le serate proposte da Villa Fiorentino. La notte dei Musei cresce in partecipazione e offerta, i biglietti vanno acquisiti on line.

VENERDI 2 LUGLIO – ore 20.30 Villa Fiorentino DANIELE SEPE in concerto – ingresso libero

–SABATO 3 LUGLIO – ore 16.30 Termini. Passeggiate d’estate a Massa Lubrense Pro Loco. Giro Santa Croce . Degustazione caseificio del Monte

SABATO 3 LUGLIO – ore 19.30 Villa Fiorentino LETTURE IN VILLA a cura di Marco Palmieri Cosimo Alberti presenta “ Tammuriata. Riti e Miti di una Sirena Millennaria”

3 luglio: Amalfi 839AD Musical Epico – Spettacolo teatrale/musicale storico. Sagrato della Chiesa Madre. Positano

4 luglio: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Garitta / Punta di barca Positano

Domenica 4 luglio 2021 Ravello festival . Dopo il successo del concerto inaugurale, il Ravello Festival, in collaborazione con le maggiori istituzioni musicali della Regione, propone al pubblico un appuntamento con l’Orchestra del Teatro San Carlo Napoli, guidata da Dan Ettinger, prossimo direttore musicale proprio del Massimo partenopeo.

Dan Ettinger, direttore di nuova generazione, è alla guida della Stuttgart Philarmonie, della New Israeli Opera di Tel-Aviv nonché della Tokyo Philharmonic Orchestra. È ospite abituale al Teatro dell’Opera di Monaco di Baviera, del Metropolitan di New York e della Royal Opera House Covent Garden di Londra. PROGRAMMA Ludwig van Beethoven Egmont, ouverture in fa minore, op. 84 -Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica”

1, 2 e 3 Luglio 2021 teatro grande di Pompei ingresso 15 euro

Il Purgatorio la notte lava la mente di Mario Luzi, con la regia di Federico Tiezzi, la produzione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

Foto 3 di 3





Notte Europea dei Musei a Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia a 1 euro

Il programma a Pompei Nel Parco Archeologico di Pompei si svolge la Notte Europea dei Musei, come in altri luoghi della Campania tra cui il Parco Archeologico di Ercolano.