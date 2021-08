Paolo Scibilia ci aspetta al Chiostro di San Francesco a Sorrento per il brioso concerto dei i Cinquetto, maestro del San Carlo che si dilettano giocando con la musica classica. Intanto Francesca Maresca con la Bulgaria orchesta, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini in Piazza Cota per un gala d’eccezione, pietra miliare di questa estate 2021. Da non tralasciare i ragazzi di Informagiovani di Piano che ci aspettano al centro Polifunzinale sotto l’Istituto Nautico, per mostrarci foto, musica e gastronomia, presentazione dei corsi e tesseramento.