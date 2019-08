La nostra Penisola Sorrentina e la nostra Costiera Amalfitana sono sempre ricche di tantissimi eventi imperdibili. Da Vico Equense a Massa Lubrense e da Positano a Vietri sul Mare gli appuntamenti di questa giornata sono tanti e di tutti i tipi: eventi culturali, eventi gastronomici, eventi musicali… Tutto quello che cerchi è su Positanonews, il primo giornale online delle costiere più belle del mondo che da oltre 15 anni segue la cronaca locale e le storie di voi lettori, che siete la parte più importante!

Due giorni dedicate alle olive di Raito, quelle buone , quelle che tengono testa e confronto con le taggiasche, A’ VOLIA SCHIACCIAT. In un fumetto si racconta la storia di Carlo Amalfi pittore.

Proseguono gli eventi ad Agerola con il festival “Sui sentieri degli Dei. L’appuntamento di questo venerdì è con Mimmo Epifani & Michele Ascolese in Putiferio.

A Positano continuano gli appuntamenti con “Incanto Acustico”. Questa sera sarà il turno del Quintetto “Espresso Brass”.

Venerdì 23 Agosto 2019, ore 19:00 Presentazione del Libro d’artista:

L’ALBERO DELLE SPUGNE Opera prima di Paolo Sandulli che testimonia il legame forte e indissolubile tra l’artista e il suo studio, Torre Asciola a Praiano Interverranno:

– Davide Vargas architetto e scrittore – Lina Marigliano e Alberto d’Angelo editori de ilfilodipartenope

Durante la presentazione, sarà proiettato il cortometraggio “Asciola” di Edoardo Sandulli

Enjoy aperitif at sunset in an engaging yet sophisticated atmosphere with live jazz music. Sip one of our well-crafted cocktails Belle&Pop, Campbells’, Cher or our selection of Champagne with a selection of Sturia Caviar Starting 7 pm until 10 pm on our beautiful Vittoria Terrace

Venerdì 23 agosto Orchestra Italia Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30 Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Direttore Claus Peter Flor Musiche di Salviucci, Strauss Posto unico € 50