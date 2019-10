Festival della cultura Giapponese a Villa Fiorentino, Festival Suoni Divini , Festa della castagna sul Faito, insolite vedute Metesi, tutte attività che aspettano di essere conosciute e praticate. Noi di Positanonews le proponiamo e le consigliamo per i loro contenuti culturali e per la loro gratuità. Passeggiare tra le olive di Massa Lubrense o tra castagne del Faito non ha prezzo, inoltre sottolineiamo la bellezza della diversità di ambiente della Penisola Sorrentina senza paragoni con il resto della Campania. Da non perdere l’assalto saraceno a Salaerno in cui il centro storico si veste di Medioevo con musica e costumi

venerdì 25 ottobre 2019 ore 17,00 ” Letture Tassiane ” sala degli Specchi del Museo Correale a Sorrento.

The Village: Life in New Haven’s Little Italy” è un documentario che racconta la storia del quartiere Wooster Square della città di New Haven (U.S.A.), che per molti anni è stata un’affiatata enclave italo-americana. Attraverso interviste orali, foto di album di famiglia, film e fotografie storiche, il documentario esplora il potere dell’identità etnica e ribadisce l’importanza dell’immigrazione nella società americana. Oggi, pochi discendenti degli immigrati vivono ancora a Wooster Square, ma rimangono tracce della loro comunità: nella chiesa, nelle società etniche e nelle loro feste, nelle pizzerie e nelle pasticcerie. Più vividamente, il villaggio vive nei ricordi affettuosi delle persone che sono cresciute lì.

Una delegazione di discendenti di famiglie di emigranti (provenienti da Amalfi e da Atrani) sarà ad Amalfi per la proiezione di questo documentario.

Dal 25 al 27 ottobre in Via Santa Caterina si terrà il Gragnano Street Food Village 2019.

Uno sciame di vivaci e coloratissime apette Piaggio porterà, nel centro di Gragnano, la tradizione del cibo di strada.

Tre giorni all’insegna di cibo e divertimento, tra le tante prelibatezze da poter gustare “in chiave street” non mancheranno fantastici panini di alta macelleria, pizze fritte e a portafoglio, cuzzetielli, specialità siciliane e molto altro…

All’evento saranno infatti presenti, tra i diversi operatori, la Pizzeria da Mario, l’apetta di Bottega Janca, quella di Sfizi food e tante altre.

Tutte e tre le serate dell’evento saranno accompagnate da esibizioni live.

Durante questi tre giorni all’insegna del cibo di strada e dell’intrattenimento spicca l’esibizione dal vivo di Luca Sepe sabato 26 ottobre.

L’organizzazione dell’evento è realizzata dalla ProLoco, e supportata dal Comune di Gragnano.

sabato 26 ottobre 2019 ore 08,30 ” Insolite Vedute Metesi ” Stazione di Meta.

sabato 26 ottobre 2019 dalle 09,00 alle 19,00 ” Museo in Piazza ” piazza Lauro a Sorrento.

sabato 26 ottobre 2019 ore 19,30 ” Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito ” Teatro delle Rose a Piano di Sorrento.

PREMIO "PENISOLA SORRENTINA" ARTURO ESPOSITO® XXIV Edizione 2019 Galà di Premiazione Teatro Delle Rose, Piano di Sorrento, 26 Ottobre 2019, ore 19.30 La Cerimonia di Premiazione della 24esima Edizione del Premio Nazionale "Penisola Sorrentina"® si svolgerà Sabato 26 Ottobre al Teatro Delle Rose di Piano di Sorrento, nel cartello dei grandi eventi della Regione Campania. Il Premio, fondato nel 1996 dal poeta sorrentino Arturo Esposito, si conferma un appuntamento di rilievo a livello nazionale e internazionale per il mondo della cultura e dello spettacolo, posto sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Mibact e dal Ministero dell'Interno. Sarà uno speciale omaggio video introduttivo di Maurizio Costanzo a dare il via alla serata-spettacolo che a Piano di Sorrento porterà nomi prestigiosi della cultura e dello spettacolo. I nomi dei vincitori del Premio "Penisola Sorrentina" Edizione 2019 sono stati annunciati durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è svolta mercoledì 9 Ottobre al Teatro Eliseo di Roma alla presenza del Direttore generale del Premio, Mario Esposito, e del Direttore artistico dell'Eliseo, Luca Barbareschi (dallo scorso anno presidente della sezione teatro del riconoscimento), insieme a Danilo Rea (presidente della sezione musicale del riconoscimento), Vincenzo Iaccarino, Sindaco della Città di Piano di Sorrento, Patrizia Danzè, critico letterario, Raffaele Lauro, scrittore e Prefetto, cui è stato consegnato il premio alla carriera narrativa mentre Anna Capasso, attrice vincitrice del premio nel 2018, ne ha letto le motivazioni. Questi i vincitori della XXIV Edizione del PREMIO "PENISOLA SORRENTINA" ARTURO ESPOSITO 2019 che Sabato 26 Ottob.- Sergio CAMMARIERE – Premio per la Musica – Pierdavide CARONE – Premio Giovane Autore – Lino Trezza – Maurizio COSTANZO – Premio alla Carriera – Christian DE SICA – Premio per il Teatro – Fabrizio D'ESPOSITO – Premio Genius Loci – Vanessa GRAVINA – Premio Personaggio Femminile – Svetlana KASYAN – Premio Internazionale – Raffaele LAURO – Premio alla Carriera Narrativa) – Ludovica NASTI – Premio Attrice Rivelazione per "L'Amica Geniale" – Gino RIVIECCIO – Premio Dino Verde – Gennaro SANGIULIANO – Premio per il Giornalismo – Senato & Cultura – Premio per Comunicazione Istituzionale

Rievocazione storica dell’assedio da parte dei Saraceni negli anni 871-872 sotto il Principato longobardo di Guaiferio.

Programma della manifestazione

Sabato 26 ottobre

Ore 16:00/22:00 apertura degli allestimenti didattici longobardi e saraceni. All’interno del Tempio di Pomona sarà allestito un percorso espositivo sulla vita quotidiana longobarda e saracena, all’esterno gli accampamenti militari con possibilità di esercitarsi nel tiro con l’arco storico.

Ore 17:00 Torneo di tiro con l’arco tra longobardi e saraceni (a cura ASD Arcieri Roberto il Guiscardo)

Ore 19:00 Duelli tra Longobardi e Saraceni (a cura di Fortebraccio Veregrense Benevento Longobarda Imperiales Friderici II Historia Bari Militia Buxenti)

Ore 21:00 Concerto di musica altomedievale (a cura dei Winileod)

Domenica 27 ottobre

Ore 10:00-13:00/16:00-21:00 apertura degli allestimenti didattici longobardi e saraceni. All’interno del Tempio di Pomona sarà allestito un percorso espositivo sulla via quotidiana longobarda e saracena, all’esterno gli accampamenti militari con possibilità di esercitarsi nel tiro con l’arco storico.

Ore 11:00 Rappresentazione del matrimonio in epoca longobarda (a cura di Gens Langobardorum)

Ore 17:00 Rappresentazione dell’incoronazione del principe longobardo (a cura di Gens Langobardorum)

Ora 19:00 Battaglia tra Longobardi e Saraceni