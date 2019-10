Il Convegno “Archeologie borboniche: la ricerca sull’antico a Capri e nelle Province di Napoli e Terra di Lavoro” è dedicato alla ricerca archeologica in età borbonica attraverso la documentazione d’archivio. Si propone di porre al centro

dell’attenzione le indagini di scavo che si realizzarono a Capri, ponendole in relazione con altri siti “minori” delle province più importanti del Regno, vale a dire la Provincia di Napoli e la Provincia di

Terra di Lavoro.

La centralità assegnata, fin dalla loro riscoperta a partire dal 1738, ai centri vesuviani di Pompei,

Ercolano e Stabia, ha comportato una minore attenzione negli studi verso altri siti campani di

grande valore storico. Tra questi, in primis, l’isola di Capri, alla cui “scoperta archeologica”, segnata

dallo scritto di Giuseppe Maria Secondo del 1750, fecero seguito numerose esplorazioni nel corso del secolo successivo. Tuttavia, i risultati di questi scavi, portati avanti nella sede del turbolento Tiberio sono oggi quasi o del tutto sconosciuti e in attesa di essere, ancora, riscoperti. Allo stesso modo la

città di Napoli, capitale del Regno, o Pozzuoli svelavano le loro antichità agli occhi dei

Soprintendenti che andavano succedendosi. Nell’ellisse immaginaria della ricerca archeologica del

periodo, il secondo fuoco è poi costituito da Caserta, sede della famosa Reggia e capoluogo di una provincia che vide avvicendarsi insigni studiosi, come Francesco Daniele e scavi di ben note città

antiche, come Capua.

OTT 12 NOTTE SACRA nel cuore di Torre del Greco

La “Notte Sacra”: fede viva che unisce il cuore di Torre del Greco intorno a San Vincenzo Romano con percorsi d’arte, musica e preghiera. La “Notte Sacra” nel cuore di Torre del Greco è un evento promosso dalla Basilica di Santa Croce per celebrare l’anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, primo parroco d’Italia del clero secolare elevato agli onori degli altari.

Artisti, esperti, volontari, giovani, movimenti, associazioni presteranno la loro musica, arte e cultura nel corso della notte come segno e testimonianza di fede viva e cittadinanza attiva nel solco di San Vincenzo.

Chiese e musei aperti, visite alle cavità sotterranee, concerti, mostre, estemporanee di pittura e musica, momenti ludico-educativi in una serata nella quale arte, cultura e preghiera la faranno da padrone con i negozi del Centro Storico aperti fino a mezzanotte favorendo sconti e promozioni per l’occasione.