Martedì 30 giugno , nella sala Dickens, dell’hotel Continental, alle ore 17.00, conferenza del ciclo curato dall’Istituto di Cultura Torquato Tasso, con Emilio Paterna su Stilicho L’ultimo Generale.

Paterna dice: Ho coltivato per decenni l’amore per la storia romana imperiale dell’età della decadenza e della caduta, impegnandomi in ricerche d’archivio, nello studio delle fonti e della letteratura storiografica di uno dei periodi del passato più affascinanti. Frutto di questa mia passione sono stati il mio primo romanzo, “Stilicho. L’ultimo generale” (Castelvecchi, 2016) e il successivo “Flavio Ezio. L’ultimo volo dell’Aquila” (Castelvecchi, 2017). Nel 2018 ho pubblicato l’ultimo capitolo della trilogia, il romanzo “Teodorico”.

9 agosto 378. Battaglia di Adrianopoli. Il giovane Stilicone, figlio di un Vandalo e di una cittadina romana, combatte per la prima volta come alfiere. È l’inizio di una folgorante carriera. Da allora diventa ufficiale della guardia imperiale, principale collaboratore dell’Imperatore Teodosio, comandante in capo dell’esercito imperiale e infine, per volontà del sovrano morente, tutore dei suoi figli minorenni tra i quali viene diviso l’Impero. Nel frattempo sposa la figlia dell’Imperatore, Serena, un amore che si rivelerà forte e passionale. Ora però, giunto al vertice del potere, Stilicone non deve solo lottare contro i barbari e le tendenze centrifughe di un Impero al tramonto, ma anche combattere contro le proprie origini, poiché l’aristocrazia si rifiuta di accettare l’autorità di un semibarbaro. Un coinvolgente romanzo storico sulla vicenda di un personaggio tragico e affascinante.