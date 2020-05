Eileen Huang dalla Cina a Positano musica in quarantena “Cinque alle Cinque” . La nostra amica cinese puntualmente manda un video musicale ogni giorno, Eileen ha organizzato corsi e concerti nella perla della Costiera amalfitana, ora , ogni giorno, manda una mail a tutti con un suo concerto alle cinque del pomeriggio..

My “Music Salon at 5“ “ 5h Salon de Musique”, “Cinque alle Cinque “ 5点音乐沙龙 now in south France Antibes start a new program 每日一曲 Daily Music, it is most video myself perform on Piano every day a piece to you.