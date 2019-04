Due anni fa in una mostra documentaria dedicata a Edward Lear ad Amalfi, esattamente il 18 aprile 2017, il prof Camelia ci illustrò i capolavori di Lear in una video intervista, preannunciandoci le ricerche in atto e la pubblicazione di un volume dedicato. Ebbene oggi annunciamo la presentazione di questo volume per il 24 aprile 2019.

Edward Lear fu un’originale figura di spicco dell’Inghilterra vittoriana dalle molteplici sfaccettature: poeta ed iniziatore del «nonsense», artista particolarmente prolifico ed instancabile viaggiatore. Questo volume riunisce per la prima volta un intero corpo di opere d’arte, eseguite nel corso dei soggiorni che Lear trascorse nel territorio della Costa di Amalfi nel 1838 e nel 1844 – inedite e finora sconosciute alla critica artistica locale – possedute da istituzioni, musei e biblioteche americane ed europee. Ben 115 illustrazioni a colori – tra acquerelli, schizzi e disegni – compongono un variopinto caleidoscopio di immagini in cui si formano visioni inedite ed autentiche dell’intero territorio costiero amalfitano riprodotto, sinanche nei suoi anfratti più nascosti, con quella fedeltà topografica che contraddistingue, e oggi fa apprezzare, soprattutto i disegni di Edward Lear.